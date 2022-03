Lionel Messi connait une aventure compliquée pour l’heure sous la tunique du PSG. Malgré ce, l’Argentin serait bien décidé à devenir l’homme fort des Rouge et Bleu et devrait, pour cela, rester en terre parisienne l’an prochain. Pourtant, présent en conférence de presse à la veille du choc qui attend ses hommes face au Real Madrid en Liga, Xavi a été interrogé sur un hypothétique retour de la Pulga au FC Barcelone.

Et l’entraîneur catalan s’est fendu d’une jolie pirouette pour s’extirper des questions insistantes des journalistes ibères. L’ancien génial milieu de terrain en a profité pour délivrer un hommage au numéro 30 parisien : « Je pense qu eLionel Messi est le meilleur de l’histoire et de l’histoire du club. Les portes du Barça lui seront ouvertes tant que je serai l’entraîneur, il pourra venir ici tous les jours. Nous lui devons un grand hommage. Il a un contrat avec le PSG et je ne peux pas en dire davantage. C’est la même chose s’il veut venir tous les jours pour regarder l’entraînement ou parler à l’entraîneur. C’est comme ça que ça doit se passer… Ce qu’il nous a apporté, ça n’a pas de prix. »

: