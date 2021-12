Luana : « Je n’ai pas les mots pour exprimer ma joie »

Ce jeudi soir, les Féminines du PSG ont parfaitement clôturé leur année 2021 avec une large victoire face à Breidablik (6-0) dans le cadre de la sixième et dernière journée de l’UEFA Women’s Champions League. Un succès qui permet aux Parisiennes de réaliser un sans-faute dans leur groupe avec 6 victoires en autant de rencontres, 25 buts marqués et 0 encaissé. Un autre évènement a également marqué la soirée des Rouge & Bleu : le retour à la compétition de Luana. Gravement blessée au genou depuis mars dernier, l’internationale brésilienne a fait son entrée en jeu et a notamment converti un penalty. Après la rencontre, la milieu de terrain a évoqué sa joie de retrouver la compétition.

« Nous finissons l’année de la plus belle des manières, six matches et six victoires, nous sommes premières de la poule, on va se reposer et revenir encore plus forte l’année prochaine. Mon retour ? Je ne pouvais pas espérer mieux, revenir et marquer un but. Je n’ai pas les mots pour exprimer ma joie, je veux continuer à travailler dur et aider l’équipe à gagner des titres cette saison », a déclaré Luana dans des propos rapportés par le site officiel du club.

De son côté, le coach Didier Ollé-Nicolle a rappelé qu’il faudra quelques matches avant que Luana ne retrouve plus de sensations. « Il va lui falloir quatre, cinq matches pour retrouver ses sensations. Elle devrait être totalement opérationnelle mi-février. »