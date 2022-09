Le PSG Handball a mal commencé sa saison en s’inclinant contre Nantes lors du Trophée des Champions (33-37). Ce dimanche, les Parisiens se déplaçaient sur le parquet de Nîmes dans le cadre de la première journée de la Liqui Moly Starligue. Après avoir remporté 30 matches sur 30 en championnat la saison dernière, le club de la capitale voulait s’imposer afin d’enfin lancer sa saison. Malgré l’ouverture du score des coéquipiers de Nikola Karabatic, c’est Nîmes qui fait la course en tête (5-4, 6e). Une avance qui va monter jusqu’à plus trois (9-6, 11e). Le PSG va petit à petit revenir au score pour n’être mené que d’un seul but à 12 minutes de la mi-temps (12-11, 18e). Les Parisiens vont même réussir à égaliser à la 26e minute (15-15). Mais c’est bien Nîmes qui rentre aux vestiaires avec une avance d’un but (17-16).

Le PSG va accélérer en seconde période

Le PSG Handball va proposer un meilleur visage en seconde période, arrivant même à prendre l’avantage assez rapidement (19-20, 38e). Forts en défense, les Parisiens vont réussir à augmenter leur avance à trois buts (20-23, 42e). L’écart va même monter jusqu’à plus cinq (21-26, 46e). Le club de la capitale va gérer la fin de match pour s’offrir la première victoire de sa saison (28-33). Kamil Sypzak, avec 7 buts, et Dainis Kristopans ( 6 buts) ont été les animateurs offensifs de cette victoire du PSG. Dans ses buts, Andreas Palicka a aussi apporté sa pierre à l’édifice avec 12 parades. Après ce succès, les Rouge & Bleu vont démarrer leur campagne européenne avec un déplacement à Veszprem jeudi à 18h45.