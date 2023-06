Lucas Hernandez a pris sa décision pour son futur

Le PSG compte bien se renforcer au poste défensif cet été. Et le nom de Lucas Hernandez revient avec insistance.

Si l’avenir de Kylian Mbappé occupera l’espace médiatique dans les jours et semaines à venir, Luis Campos aura également pour mission de renforcer l’effectif actuel. Et pour le secteur défensif, le PSG aurait déjà sa première recrue en la personne de Milan Skriniar, libre de tout contrat avec l’Inter Milan. Mais, un autre renfort est espéré dans un secteur qui souffre énormément depuis quelques saisons. Et pour apporter de l’expérience et de la rage de vaincre, le board parisien a coché le nom de Lucas Hernandez. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le Bayern Munich, le défenseur de 27 ans voulait rapidement être fixé sur son avenir.

Lucas Hernandez a annoncé son envie de rejoindre le PSG

Et selon les informations du journaliste, Florian Plettenberg, le champion du Monde 2018 a annoncé à son club son désir de poursuivre sa carrière au PSG et ainsi ne pas prolonger son bail en Bavière. Le club allemand avait pourtant proposé un nouveau contrat jusqu’en 2027 et ne compte pas améliorer sa proposition. Face à cette situation, le club munichois ouvrira la porte à un départ de son Français, mais pas à n’importe quel prix. Toujours selon Florian Plettenberg, le Bayern Munich demanderait une somme de 60M€ plus des bonus pour laisser partir l’ancien de l’Atlético de Madrid. Reste désormais à savoir si les dirigeants parisiens seraient prêts à répondre aux exigences de leurs homologues munichois.