Accord de principe entre le PSG et Lucas Hernandez ?

Même si Milan Skriniar doit arriver, le PSG compterait recruter un autre défenseur central. Et il aurait jeté son dévolu sur Lucas Hernandez. Un accord de principe aurait même été trouvé entre les deux clans.

Après quatre ans au Bayern Munich, et alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, Lucas Hernandez aimerait quitter le club bavarois cet été. Du côté du champion d’Allemagne, on souhaiterait le conserver et même prolonger son contrat. Alors qu’il n’était pas contre poursuivre l’aventure en Bavière ces derniers mois, l’international français aimerait désormais découvrir un autre challenge.

Le Bayern le laissera-t-il partir ?

Selon les informations de Kicker, Lucas Hernandez aurait un accord de principe avec le PSG. Il aimerait changer de club cet été. Le média allemand indique qu’il faudra maintenant savoir si le Bayern Munich le laissera partir, lui qui a encore un an de contrat. Thomas Tuchel apprécie son défenseur central et se battrait pour le convaincre de rester une cinquième année au Bayern.