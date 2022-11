La France débutera sa Coupe du Monde le mardi 22 novembre à 20 heures contre l’Australie. Pour tenter de conserver son titre, la sélection française pourra compter sur un Kylian Mbappé en forme depuis le début de la saison. Son coéquipier Lucas Hernandez s’est montré dithyrambique envers l’attaquant du PSG.

L’Equipe de France débute la défense de son titre avec une rencontre contre l’Australie le 22 novembre à 20 heures. Pour cette rencontre, Didier Deschamps pourra compter sur un Kylian Mbappé très en forme, lui qui a été buteur lors du dernier match du PSG contre Auxerre (5-0). Depuis le début de la saison, il a inscrit 19 buts et délivré 5 passes décisives en 20 matches avec les Rouge & Bleu. Vainqueur du Mondial 2018, le Bondynois avait marqué quatre buts dans la compétition. Il voudra réitérer cet exploit en tentant de marquer plus pour aider les Bleus à aller loin dans cette compétition. Lucas Hernandez, son coéquipier en Equipe de France, a louangé l’ancien monégasque.

« Un honneur pour nous de l’avoir dans notre équipe »

« Il a des qualités incroyables, c’est un joueur extraordinaire. C’est un honneur pour nous de l’avoir dans notre équipe et pas en face. J’aurais le temps de jouer contre lui en février (rire). C’est un honneur pour moi et mes coéquipiers qu’il soit avec nous, lance le défenseur en conférence de presse. C’est un joueur qui peut faire la différence à tout moment, on le sait. À nous aussi de le mettre dans les meilleures conditions pour qu’il fasse la différence pour nous. On compte sur lui, on compte sur tous les joueurs. Il a beaucoup pris en maturité par rapport à 2018. C’est un joueur extraordinaire sur et en dehors du terrain. Aujourd’hui c’est un cadre de l’équipe de France. Il est très apprécié dans l’équipe.«