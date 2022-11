Après une première partie de saison accomplie avec le PSG, Kylian Mbappé se concentre désormais sur la Coupe du monde avec la France. Vainqueur de la compétition en 2018, Didier Deschamps pourra compter sur l’attaquant parisien, en forme depuis le début de saison.

La Coupe du monde approche à grand pas. Pendant un mois (20 novembre – 18 décembre), la reine des compétitions internationales occupera l’actualité footballistique. Tenants du titre en 2018, les Bleus auront à coeur de conserver leur trophée mais font face à quelques incertitudes avant ce Mondial 2022 au Qatar. Mais, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, pourra compter sur son élément phare, Kylian Mbappé. Auteur de prestations époustouflantes à seulement 18 ans en Russie il y a quatre ans et demi, l’attaquant du PSG a pris une autre dimension depuis et est devenu un cadre de l’effectif.

« Mbappé est un joueur hors-norme »

Avant le départ pour Doha, Didier Deschamps a répondu aux questions de quatre jeunes joueurs âgés de 16 à 18 ans. Il a notamment été questionné sur Kylian Mbappé. « C’est un joueur hors-norme. Je l’ai pris dès le début. Il est toujours jeune, mais il a des capacités à faire certaines choses qui appartiennent à une catégorie de joueurs qui sont les meilleurs au niveau mondial. Il n’est pas différent. Il a son caractère et sa personnalité, mais il n’est pas difficile à gérer », a déclaré le sélectionneur des Bleus, dans une interview réalisée par Le Parisien.

Tenante du titre, l’équipe de France aura pour objectif de conserver son trophée, sans pour autant se mettre une grosse pression. « Non, ce n’est pas une pression. Quand tu es sur le toit du monde, tu as ce titre pour minimum quatre ans. Nous, on a gratté quelques mois de plus (rires). On est tenant du titre. Quand tu es tout là-haut, tu ne peux pas monter plus haut. Mais derrière il y a une attente : l’équipe de France doit rentrer sur le terrain et gagner tous les matchs 3-0. Mais ce n’est pas aussi simple que ça. C’est très difficile d’arriver au plus haut niveau, c’est encore plus difficile de s’y maintenir. Donc, il faut y aller avec beaucoup d’humilité. On a ce statut mais il n’amène aucune garantie. Ça permet juste à ceux qui étaient déjà là il y a quatre ans de se rappeler ce qu’on a dû faire pour y arriver. Parce que les autres équipes sont là aussi, elles travaillent, il y a de la qualité, beaucoup de joueurs de classe aussi. Il y a des favoris, des outsiders, tout ce que tu veux… Mais à l’arrivée il n’y en a qu’un qui gagne. »