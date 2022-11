Ce jeudi soir, la cérémonie des Globe soccer Awards avait lieu. L’occasion pour Sergio Ramos de recevoir une sacrée récompense honorifique.

Après une première saison extrêmement délicate, un euphémisme, Sergio Ramos, débarrassé de ses pépins physiques, enchaînent sous l’égide de Christophe Galtier. Depuis août, il a ainsi disputé la bagatelle de 18 rencontres. De plus, malgré quelques menues errances, ses copies rendues restent assez satisfaisantes. Reste à voir si cela se poursuivra et si, comme à sa grande époque, la légende ibère arrivera à hausser son niveau les huitièmes de finale de Ligue des Champions venus.

Sergio Ramos plébiscité

En attendant, Sergio Ramos s’est octroyé un titre honorifique d’envergure et ce, pas plus tard qu’hier. En effet, ce jeudi soir, les Globe Soccer Awards se tenaient. Et le défenseur parisien a été élu meilleur défenseur de tous les temps. Au vu de son incroyable carrière, ponctuée, entre autres, par cinq Ligue des Champions, une Coupe du monde, deux Euros et six titres de champion européen, il fait incontestablement partie du gratin. Avec un tel palmarès à son actif, il peut donc grandement savourer cette belle récompense. À désormais 36 ans, il se trouve, en outre, dans le club idoine afin de faire fructifier sa gigantesque collection.