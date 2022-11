La Coupe du Monde débute dans 2 jours, pourtant le huitième de finale de la Ligue des Champions est dans les têtes du PSG.

Onze internationaux du Paris Saint-Germain vont disputer la Coupe du Monde au Qatar pour les prochaines semaines. Une échéance importante pour eux, avant de retrouver la capitale française en décembre pour reprendre la saison. Le 14 février prochain, le PSG va affronter le Bayern Munich dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une immense affiche pour les Rouge & Bleu, qui devront éliminer un mastodonte européen pour retrouver les quarts de finale de la compétition. Pour cela, les Parisiens pourraient bénéficier de l’absence d’une des stars Munichoises.

Sadio Mané forfait… 3 mois ?!

C’était l’information de ce jeudi soir, Sadio Mane ne disputera pas la Coupe du Monde avec le Sénégal et est donc officiellement forfait. Le joueur souffre du tendon, qui était rompu au niveau du péroné droit. Comme l’annonce le Bayern Munich dans un communiqué :

« Sadio Mané a été opéré avec succès jeudi soir à Innsbruck par le professeur Christian Fink et le docteur Andy Williams de Londres. Il n’est donc plus à la disposition de l’équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du monde. Bon et rapide rétablissement Sadio, nous pensons à toi !” Le joueur devrait se reposer pour une période de 3 mois selon le quotidien Bild. Le journal allemand révèle qu’avec cette longue absence, Mané est aujourd’hui incertain pour le choc de Ligue des Champions contre le PSG en huitièmes de finale prévu le 14 février prochain. Un véritable manque pour le Bayern Munich, qui devrait néanmoins compter sur son attaquant sénégalais lors du match retour à l’Allianz Arena.