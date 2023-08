Troisième match au Japon et deuxième défaite pour le PSG. À la fin de la rencontre face à l’Inter Milan (2-1), Lucas Hernandez s’est exprimé chez RMC Sport et PSG.TV.

Après la défaite face à l’Inter Milan (2-1), Lucas Hernandez a répondu à quelques questions. Interrogé sur son adaptation au club et la tournée, l’ancien bavarois s’est montré très positif. Sur PSG.TV il dit à ce sujet : « Ces matches nous servent à mieux nous connaître, c’est le cas pour moi qui vient d’arriver par exemple« . Malgré un bilan négatif au Japon, pour lui, ces matchs « servent à apprendre« . Lucas Hernandez a déjà en ligne de mire la première journée de Ligue 1 Uber Eats face à Lorient (samedi 12 août, 21h, sur Canal +) où l’équipe arrivera prête. Il fait également mention de la manière dont ils abordent cette dizaine en Asie. « On a appris et mis beaucoup de choses en place ici au Japon, comme le voulait le coach« , explique-il.

« Bien préparer le premier match« Image : psg.fr Lucas Hernandez – PSG.TV

L’international français dépeint le climat japonais comme difficile : « Le temps n’était pas facile, il y a beaucoup de chaleur et d’humidité mais cela nous a servi pour se préparer du mieux possible« . Contrairement à ce que la presse laisse penser, Lucas Hernandez évoque une très bonne ambiance au sein du groupe, il confie à ce propos : « On a passé un super séjour. On a aussi eu du temps pour profiter de Tokyo et d’Osaka, on a passé des bons moments« .

À lire aussi : Le PSG s’incline dans les dernières minutes contre l’Inter

Hernandez prêt à accueillir Dembélé

Une recrue en cache souvent une autre. Lucas Hernandez a été questionné sur l’arrivée très probable d’Ousmane Dembélé. Les deux compères en sélection nationale sont très proche et le néo-parisien voit d’un bon oeil l’arrivée de son « très bon ami« . Au micro d’RMC Sport à la fin du match, il n’a pas souhaité s’exprimé plus en détail : « C’est un joueur du FC Barcelone, tant que ce n’est pas un joueur du PSG je n’en parlerai pas« . L’arrivée d’Ousmane Dembélé ne devrait plus tarder, selon plusieurs sources ce n’est qu’une question de temps. Sous réserve que Mbappé reste, le PSG se retrouverait un socle solide d’internationaux français. Dembélé, Hernandez, Kimpembe, Mbappé, sans compter la piste Kolo Muani.