Voici les répercussions du projet de la Super League, l’UEFA travaillerait sur une toute nouvelle formule de Ligue des Champions pour 2027.

Plus de deux ans après le tonnerre « Super League » qui a résonné dans le monde du football, l’UEFA penserait à changer le format actuel de la Ligue des Champions. Si le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus sont encore les trois seuls clubs intéressés par le projet, Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, penserait à anticiper le retour de cette idée ubuesque. Selon les informations du journal espagnol El Pais, l’instance de direction du football en Europe travaillerait sur un nouveau format de la Coupe d’Europe. La nouvelle formule qui arrivera lors de la prochaine saison, et ce jusqu’en 2027 au minimum, pourrait alors être déjà être revue pour laisser place à une ligue difficilement accessible.

L’arrivée de trois grands championnats européens

Terminé la Ligue des Champions, l’Europa League et la Conférence League, l’UEFA pourrait trancher pour trois championnats bâtis de 18 équipes. Les meilleurs clubs formeraient la « Super League« , et deux équipes seraient reléguées tous les ans. Les deux championnats inférieurs, la « Lega Europa » (D2) et « Lega Aspirante » (D3) verraient quatre promotions et quatre relégations entre-eux. Si rien n’est encore acté, le journal espagnol rappelle que cet nouveau format posera des problèmes sur les calendriers des équipes concernées.