Un grand ménage est attendu au sein des Féminines du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus), les Féminines du PSG reçoivent Lyon – au Stade Jean-Bouin – dans le cadre de la 21e et avant-dernière journée de D1 Arkema. Si les Parisiennes veulent encore croire au titre, elles devront battre les Lyonnaises qui comptent cinq points d’avance avant le coup d’envoi. Mais les Parisiennes n’ont pas préparé de la meilleure des manières avec la mise en disponibilité de son entraîneur – Didier Ollé-Nicolle – en raison de plusieurs comportements déplacés avec certaines joueuses, dont les noms n’ont pas filtré.

Didier Ollé-Nicolle devrait quitter le club

Comme le Parisien il y a quelques jours, l’Equipe explique qu‘un grand ménage devrait intervenir dans les prochaines semaines au sein de la section féminine du PSG. Un intendant « qui était en période d’essai et a eu une relation privée avec une joueuse après la victoire en Coupe » a quitté déjà le club. Didier Ollé-Nicolle va sans surprise partir même s’il aurait aimé rester, confiant tout de même en privé ressentir « une usure mentale après une saison éprouvante.«

L’avenir de Katoto au centre des attentions

Le quotidien sportif indique que plusieurs joueuses devraient quitter le PSG, comme Sara Dabritz (OL) ou encore Kheira Hamraoui « qui n’est déjà plus là. » Les Rouge & Bleu pistent Lieke Martens et sont confiants quant à sa signature. D’autres joueuses sont dans le viseur (Khadija Shaw, Manchester City ; Charlotte Bilbault, Bordeaux ; Naomie Feller, Reims ; Morgan Brian, Chicago) mais un dossier parasite un peu le recrutement des Rouge & Bleu, celui de Marie-Antoinette Katoto. La meilleure buteuse de l’histoire du club « n’a pas tranché pour son avenir, tandis que Paris lui a proposé le plus gros contrat de l’histoire de la section. » Elle aimerait continuer à jouer avec Aminata Diallo, qui arrive en fin de contrat le 30 juin. La présence ou non de Bernard Mendy – dont elle est proche – au sein du club la saison prochaine pourrait aussi être un facteur important pour son futur. L’ancien latéral droit a déjà songé au poste de numéro 1 mais » la direction parisienne ne le place toujours pas comme le favori. » Les dirigeants du PSG pencheraient plus pour Gérard Précheur.