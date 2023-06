Luis Campos et Doha pas d’accord sur le choix Nagelsmann

Julian Nagelsmann est dans les petits papiers de Doha. Depuis quelques semaines, le Qatar travaille pour sa venue. Une arrivée qui serait complétée par l’association de Thierry Henry comme premier adjoint. Une idée pas forcément partagée par Luis Campos, pourtant décideur des entrées et des arrivées du mercato parisien.

Une cohabitation impossible ?

C’est en tout cas ce que révèle nos confrères de RMC Sport. Luis Campos, celui qui a nommé Christophe Galtier comme entraîneur du club de la capitale l’été dernier, n’aurait pas son mot à dire concernant le piste Julian Nagelsmann. Le média ajoute que le Portugais a été même surpris du choix des Qataris. Cette brouille est-elle révélatrice d’une relation complexe entre les deux parties ? Si l’Allemand arrive dans le capitale, une cohabitation est-elle possible ? Beaucoup de questions mais peu de réponses pour le moment. En tout cas, cette divergence interroge. Galtier aura le doigt à une réunion cette semaine pour faire le bilan de sa saison. De l’autre côté, Thierry Henry et Julian Nagelsmann auraient déjà échangé pour dessiner les contours du nouveau projet parisien.

RMC Sport précise que Luis Campos ne se sent pas en danger pour autant et continue à travailler sur le mercato. Il est d’ailleurs en passe de boucler deux arrivées, celle de Marco Asensio et de Manuel Ugarte, touts les deux à Paris pour effectuer la traditionnelle visite médicale.

