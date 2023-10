Luis Enrique explique pourquoi il n’a pas changé de système

Ce soir, le PSG a été surclassé par Newcastle (4-1) dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Malgré des difficultés dans le jeu, Luis Enrique n’a pas changé de système lors de cette rencontre. Il s’en est expliqué.

« Ce sont des parties difficiles à vivre pour les entraîneurs. Notre attitude en début de match était très bonne. On a été bon sous la pression de Newcastle. On a réussi à passer au-dessus de ça. On a la première occasion avec Ousmane Dembélé. Je pense que le résultat, sincèrement, est injuste. Pas totalement injuste, je félicite Newcastle, ils ont très bien joué, mais je crois que c’est excessif comme résultat, avance le coach du PSG au micro de Canal Plus. Pourquoi ne pas avoir changé de système à la mi-temps ? Parce que je pensais que c’était le mieux et je continue de le penser.«

« Mauvais résultat pour nous, mais on doit continuer notre trajectoire »

Pour RMC Sport 1, le coach du PSG a répété que son équipe ne méritait pas ce résultat. « Pourquoi ce système ? Je suis l’entraîneur, je dois décider. Résultat très favorable pour eux. On ne mérite pas ce résultat. On a eu beaucoup de bonnes positions, quand les espaces sont si petits, il faut essayer de mieux jouer. Mauvais résultat pour nous, mais on doit continuer notre trajectoire. Défaite importante ? Je ne sais pas. Notre but est d’aller en huitième. Groupe difficile, on le sait, on est toujours deuxième. Ce sera fun les derniers matchs. On doit mieux les gérer. Difficile d’entraîner Paris ? C’est quoi ce genre de question ?«