Luis Enrique : « Nous serons tous prêts ! », avant PSG / Aston Villa

Ce mercredi (21h sur Canal +) le PSG reçoit Aston Villa pour le compte du match aller des quarts de finale de Ligue des Champions. A la veille de la rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Le sentiment après le titre acquis en Ligue 1 (PSG TV)

« Je dirais fierté, c’est un sentiment très fort, on est très content. On travaille depuis le début de la saison pour mériter ça. C’est une belle récompense. Je pense que ce sera très important d’imposer notre jeu. On sait que le soutien de nos supporters sera très important et en même temps, comme équipe, on doit préparer le match pour être solide, rester concentré et avoir le sentiment de contrôler nos émotions sur le terrain en utilisant la tête ».

La gestion de son effectif

« En fin de compte chaque entraîneur a son style sa manière de gérer son effectif. Unaï Emery est un expert concernant la performance des joueurs. Comment fait-on ? Je pense que ça a beaucoup à voir avec la philosophie de chacun. Je suis certain qu’en tant qu’entraîneur j’essaie de prendre les décisions les plus précises possibles. Je suis enchanté que l’on n’ait aucun joueur blessé ».

Pas de favori pour ce 1/4 de finale

« Je crois que c’est équivalent. face à Liverpool, tout le monde disait que nous n’avions aucune chance. Il y a eu équipes qui peuvent passer au niveau suivant. Il va falloir qu’on fasse ce qu’il faut pour se qualifier ».

Les retrouvailles avec Unaï Emery

« Notre amitié nous l’avons construite au fil de nos affrontements. C’est une joie de savoir que tu vas rencontre l’un des entraîneurs qui a la plus grande trajectoire européenne. C’est un entraîneur qui soigne son travail. Aston Villa s’est amélioré sous la houlette d’Unaï Emery ».

Aston Villa capable d’embêter le PSG ?

« Je dirais que cette équipe ressemble à la nôtre dans le sens ou ils ont beaucoup de joueurs polyvalents. C’est difficile de savoir qui va jouer, en particulier depuis qu’ils se sont renforcés de belle manière cet hiver. Ils ont différents registres de jeu. C’est une double confrontation très ouverte et difficile pour les deux équipes ».

Qu’est ce que change l’absence de Marquinhos ?

« Rien. Ça ne change rien. Il pourra encourager tout le monde depuis les tribunes. Ce n’est pas grave s’il n’est pas là ».

Marco Asensio qui joue contre le PSG, dérangeant ?

« Non ça ne me dérange pas du tout, je suis ravi qu’il puisse jouer. Il n’a pas eu le temps de jeu qu’il voulait ici, il a eu cette option de pouvoir aller à Birmingham. C’est bien qu’il joue. J’ai partagé beaucoup de choses avec lui en sélection, c’est un joueur très important pour moi. C’est un joueur de très haut niveau. Il a été important au début de la saison. Je le connais parfaitement bien. C’est un joueur qui a gagné énormément de trophées ».

Le PSG continuera de jouer avec cette intensité ?

« Je crois que nous allons continuer de voir une grande version du PSG, que nous allons jouer de la même manière, peut-être avec plus d’intensité. Le meilleur nous attend, on peut le voir de la manière avec laquelle les joueurs s’entraînent la veille d’un match de Ligue des champions. Le cœur sera là, les jambes aussi, cette énergie positive que l’on voit, il faut en tirer profit. Contrôler nos émotions,n ce sera la clé ».

Son 100e match sur le banc du PSG demain

« Ce sont des chiffres, rien de plus, ça n’a pas beaucoup d’importance. C’est une fierté. J’espère en faire une centaine de plus. Il faut le mériter ».

Les forces d’Aston Villa

« Aston Villa est capable de ressortir depuis derrière capable de bien gérer les espaces et ils ont cette capacité d’attaquer avec des joueurs de la 2e ligne. Cela va exiger de notre part un excellent niveau défensif et une grande efficacité défensive. Peu importe qu’un joueur soit plus haut ou plus bas, ça ne m’inquiète pas ».

Contrôler les émotions face à Aston Villa

« Contrôler les émotions ça n’a rien à voir avec l’âge. Certains ont 40 ans et ne gèrent pas leurs émotions. Des gens de 20 ans sont plus mûrs. Aston Villa joue très bien au football. Nous allons pouvoir voir deux équipes avec leurs propres caractéristiques. J’espère qu’on verra un match ouvert et complexe. »

La force mentale de son équipe

« Il est important de transmettre à tes joueurs. Le profil d’entraîneur est le même. On en parle quand on gagne mais on a aussi une force mentale quand on perd. Je ne fais pas de relation directe avec le résultat. L’an passé il a fallu gagne les quarts après une défaite à l’aller. Il y aura des défaites mais nous sommes murs pour affronter la défaite ».

Pas le droit au relâchement en C1

« Cette compétition ne permet absolument pas le relâchement. Nous n’allons pas tomber là-dedans. Tu ne peux pas passer en demi-finale si tu n’es pas au plus haut niveau du début à la fin ».

Tout le monde au rendez-vous

« Quel que soit le joueur sur le terrain demain, il sera focalisé, ceux qui entreront également, tout comme ceux qui ne participeront pas. C’est la force de ce collectif, nous serons tous prêts ».

Unaï Emery en manque de reconnaissance malgré son CV ?

« Je ne sais pas parce que je ne lis pas la presse et s’il lui manque de la reconnaissance je vous en supplie, il faut lui donner, il a toujours fait progresser ses équipes, il a une énergie illimitée, il a gagné beaucoup de titres. J’espère qu’il n’aura pas ses résultats sur la double confrontation contre nous mais je lui souhaite le meilleur ».