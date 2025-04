Bernard Lama : « Emiliano Martinez ? Ce n’est pas un grand gardien »

Ce mercredi (21h sur Canal +), le PSG reçoit Aston Villa pour le compte de la manche aller des quarts de finale de C1. L’occasion pour le public français de retrouver Emiliano Martinez.

Outre l’importance de la rencontre de ce mercredi pour le Paris Saint-Germain, nul doute que l’accueille qui sera réservé au gardien adverse sera à surveiller de près. En effet, Emiliano Martinez, devenu un véritable antagoniste pour le public français depuis la finale de la Coupe du Monde 2022, devrait être l’une des attractions de la soirée au Parc des Princes. L’Argentin, concernant cette soirée là sous les cieux parisiens, s’était exprimé auprès de Telefe : « L’avantage, c’est que mon équipe aura moins de pression, car on va m’insulter. Je maîtrise parfaitement la situation. Contre Lille, ils m’avaient sifflé pendant 120 minutes, c’est normal« . L’ancienne gloire du Paris Saint-Germain, Bernard Lama, a lui été aussi de son avis concernant Emiliano Martinez : « Il est un peu exaspérant par ses provocations. Je n’aime pas ça. Mais sinon ça reste en bon gardien, sans plus. Ce n’est pas un grand gardien. C’est un bon gardien qui a de bonnes périodes, qui a eu sa bonne période à la coupe du monde. Ce n’est pas LE grand gardien« , a-t-il confié au micro du podcast La Voix des Gardiens.

Toujours pour le podcast La Voix des Gardiens, celui qui a protégé les buts du PSG de 1992 à 1997 puis de 1998 à 2000 s’est également étendu sur le cas Gianluigi Donnarumma, soulignant la progression de l’international italien : « J’ai remarqué une chose qui me paraît évidente sur Donnarumma, c’est qu’il a perdu du poids. Et que cela lui permet de se déplacer plus facilement aujourd’hui. Je pense qu’il a progressé tout court, pas seulement dernièrement. Après il est dans son style, ça ne sera jamais un garçon qui sera capable de faire certaines choses. Mais ce qui est important, c’est ce qu’il sache faire, qu’il le fasse bien. Ça s’est vu contre Liverpool au match retour, il est sorti même si c’est pour mettre les poings, des fois, c’est même mieux de mettre les poings parce que l’adversaire il voit un poing arrivé, il n’y va pas. Donc il s’est imposé là où on n’en avait besoin, et il a montré qu’il n’avait pas peur donc ça c’est une évolution mentale, ce n’est pas une évolution technique« .