J-1 avant la rencontre alléchante entre Newcastle et le PSG. Et à la veille de cette rencontre de Ligue des champions, le coach des Rouge & Bleu s’est présenté en conférence de presse depuis l’auditorium de St James’ Park pour répondre aux questions des médias.

Ce qu’il craint dans l’équipe de Newcastle

« C’est une équipe de haut niveau avec des joueurs de classe avec la balle et sans la balle ils font un bon pressing, agressif. Il y aura une ambiance très rude à St James Park dans laquelle nous devrons faire face demain. »

Comment juge-t-il les premières semaines de Dembélé

« Je pense sincèrement que son intégration est très bonne. Il a un talent extraordinaire. C’est un joueur qui est capable de jouer sur les deux ailes et au centre. Il est très rapide et il s’adapte bien. Je pense qu’il va pouvoir marquer des buts et contribuer à plus de passes décisives. Il a encore de la marge pour s’améliorer. »

Mbappé est-il à 100% ?

« Si, yes, oui (rires). »

Pourquoi Ugarte est resté sur le banc face à Clermont ?

« Il y a un travail de création d’équipe. Créer une équipe ce n’est pas mettre les joueurs à chaque minute de chaque match. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer tous les matches. C’est facile de dire après qu’Ugarte aurait dû jouer. Tous les joueurs doivent faire le travail. On sait que ce n’est pas que 11 joueurs mais 23 qui doivent jouer et contribuer à la confiance de l’équipe et au résultat du match. »

Le risque de voir Donnarumma se faire presser demain

« Tous les gardiens du monde vont souffrir face au pressing de Newcastle et pas seulement Gigio (Donnarumma). C’est quelque chose qu’on travaille toute la semaine. Demain, on va jouer avec notre philosophie de jeu et notre travail. »

La longue absence de Newcastle en Ligue des champions

« C’est une compétition qui ne récompense pas la régularité. Il y a les poules mais après c’est imprévisible. Personne en Europe ou dans le monde ne va dire que Newcastle n’est pas favori comme les autres. C’est une équipe très forte. Il ne faut pas la considérer comme une équipe de 4e chapeau, surtout après ce qu’ils ont fait la saison passée. L’ambiance sera hostile et ce sera un match extraordinaire demain. »