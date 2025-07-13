Luis Enrique revient sur son geste d’humeur en fin de match

Ce dimanche, le PSG a perdu en finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0). En fin de match, il y a eu des tensions entre les deux équipes, Luis Enrique poussant même Joao Pedro au sol. Le coach parisien est revenu sur cet incident.

Le PSG voulait terminer sa saison 2024-2025 en apothéose avec cette finale de la Coupe du monde des clubs contre Chelsea. Mais face à des Anglais bien meilleurs, le club de la capitale s’est lourdement incliné (3-0). Si pendant le match, les interventions viriles de certains joueurs de Chelsea ont énervé les Parisiens, la fin de match a été marquée par des échauffourées entre les joueurs du PSG et ceux de Chelsea. Luis Enrique a aussi été aperçu dans les frictions. L’entraîneur parisien a commis un mauvais geste en mettant sa main sur le visage de Joao Pedro qui est ensuite tombé au sol. Présent en conférence de presse, Luis Enrique est revenu sur son mauvais geste.

« Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer »

« À la fin du match, il y a eu une situation évitable. Mon intention, comme toujours, était de séparer les joueurs pour qu’il n’y ait pas d’autres problèmes. Nous aurions tous dû empêcher la situation de dégénérer. Il y avait beaucoup de tension, de pression, lance le coach du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. J’ai vu Maresca bousculer des joueurs et d’autres le bousculer. C’est des situations que nous devrions tous éviter. J’ai donc séparé les joueurs. »





