Al-Khelaïfi : « On a réalisé la meilleure saison de l’histoire du PSG »

Le PSG a pris une claque ce dimanche avec sa lourde défaite contre Chelsea (3-0) en finale de la Coupe du monde des clubs. Nasser al-Khelaïfi estime que cette finale va servir aux Parisiens.

Favori de la finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG est tombé sur une très belle équipe de Chelsea qui a déjoué les pronostics. Meilleurs sur le terrain, les Blues ont mérité leur succès (3-0). Présent en zone mixte après le revers parisien, Nasser al-Khelaïfi a tenu à saluer son adversaire du soir avant d’évoquer une défaite qui va servir au PSG.

« On peut être très fier de ce qu’on a fait cette saison »

« Félicitations à Chelsea. Ils ont mérité leur victoire. On peut être très fier de ce qu’on a fait cette saison. On voulait gagner cette Coupe du monde des clubs, mais c’est difficile. Les joueurs ont tout donné. Ils étaient fatigués. On a réalisé une très belle saison, la meilleure de l’histoire du club. On est fiers des joueurs, du staff. Cette défaite, c’est bien pour nous, pour la saison prochaine, avance le président du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Il faut être humble. On est l’équipe la plus jeune de la compétition. Place aux vacances, les joueurs vont pouvoir se reposer. On est très fier de cette saison, c’est magnifique. C’est vrai qu’on a perdu une finale, mais je suis fier de l’équipe. »