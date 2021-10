Les joueurs du PSG sont toujours concernés par les matches de sélection. Si les internationaux qui ont participé à la Ligue des Nations ont déjà retrouvé le chemin de l’entraînement au Camp des Loges, les autres continuent de disputer des matches à enjeu sur les différentes pelouses du globe. Ainsi sept Parisiens sont concernés par les matches internationaux ce mardi. Après une rencontre amicale face au Qatar, le Portugal de Nuno Mendes et Danilo Pereira affronte le Luxembourg dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022.

Même objectif pour les équipes du continent africain. Les Sénégalais Abdou Diallo et Idrissa Gueye seront opposés à la Namibie ce mardi soir. De son côté, Achraf Hakimi défiera la Guinée avec le Maroc. Enfin, les jeunes parisiens, Xavi Simons et El Chadaille Bitshiabu, disputent des matches amicaux avec les Pays-Bas U19 et la France U18.

Le programme des internationaux parisiens

Nuno Mendes et Danilo Pereira (Portugal)

Portugal / Luxembourg, qualification à la Coupe du Monde 2022 – 12 octobre à 20h45 (le site L’Equipe)

Abdou Diallo et Idrissa Gueye (Sénégal)

Namibie / Sénégal, qualification à la Coupe du Monde 2022 – 12 octobre à 15h

Achraf Hakimi (Maroc)

Guinée / Maroc, qualification Coupe du Monde 2022 – 12 octobre à 21h (le site L’Equipe)

Xavi Simons (Pays-Bas U19)

Allemagne / Pays-Bas, tournoi amical – 12 octobre, 16h

El Chadaille Bitshiabu (France U18)