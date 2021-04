Luis Ferrer revient sur le transfert de Mbappé au PSG

L’été 2017 aura marqué un tournant dans l’histoire récente du PSG. Avec les arrivées successives de Neymar Jr et Kylian Mbappé lors du mois d’août, le club de la capitale avait marqué les esprits dans le monde du football. Intermédiaire important dans la venue de l’international français en provenance de l’AS Monaco, Luis Ferrer – superviseur-recruteur du PSG de 2009 à 2020 qui a crée son agence de management sportif (LF360) – est revenu sur le transfert de Kylian Mbappé, dans un entretien exclusif à Goal.

“On savait que c’était la priorité de Madrid. Je suis fier d’avoir participé à cette opération avec Antero Henrique, mais également avec Unaï (Emery) et Nasser (Al Khelaïfi). Mon idée et mon projet avec Antero était de dire à Mbappé de rester au PSG d’abord, que la Coupe du Monde arrivait, et de lui offrir une place de titulaire que peut-être, comme mentionné, Madrid ne pouvait pas lui promettre, même si je ne peux pas parler en leur nom. Je ne sais pas ce qu’ils lui ont proposé. Nous lui avons promis car nous croyons en ce talent et, lorsque vous êtes convaincu, vous pouvez le promettre”, a exposé Luis Ferrer avant d’évoquer brièvement l’avenir du champion du Monde 2018, dont le contrat prend fin en 2022. “Tout peut arriver d’ici juin. Il est vrai que les clubs les plus puissants d’Europe l’aiment et que les résultats influencent aussi, c’est pourquoi il tarde. Il faut une réflexion entre les deux parties.“