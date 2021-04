Ferrer : “Nous qui voulons que Mbappé reste, calmons les choses”

Huit absences sur 29 rencontres possibles lors de matches à élimination directe en Ligue des champions, c’est important. Et Marco Verratti va ajouter un 9e forfait – pour cause de Covid – mercredi dans le cadre du Bayern-PSG. Un coup dur pour les Rouge & Bleu. “Verratti c’est une pièce clé du milieu de terrain du PSG. On comptait vraiment sur lui au coeur du jeu pour le match du Bayern, surtout que Leo Paredes est suspendu, Danilo Pereira est revenu blessé de la sélection… En plus, il y a un besoin d’équilibre que Marco apporte. C’est aussi important que l’absence de Lewandowki pour le Bayern. Ce sont de grosses pertes pour chacune des équipes”, a commenté Luis Ferrer – superviseur-recruteur du PSG de 2009 à 2020 qui a crée son agence de management sportif (LF360) – lors du Late Football Club.

Intermédiaire important lors de la venue de Kylian Mbappé au PSG en 2017, Luis Ferrer a été interrogé sur la lassitude de l’attaquant par rapport aux critiques. “En janvier déjà, je disais que j’étais choqué par l’agressivité de certains journalistes. Kylian, aujourd’hui, il joue dans le championnat français, il est une pièce importante pour le football français, et c’est un être humain. Est-ce que les critiques vont compter dans son choix ? Tous les détails comptent. C’est pour cela que j’en avais parlé au début de l’année en demandant du respect. Il peut faire un mauvais match. Il est le premier à le savoir. On est dans une période de réflexion chez les deux parties, le club, et la famille Mbappé. Nous qui voulons qu’il reste en France, calmons les choses. C’est normal que le PSG soit impatient. Mais une telle décision, ça se réfléchit. Je ne connais pas la tendance. Avant j’étais un peu plus au courant. Je peux vous dire que je transpirerais beaucoup si j’étais toujours au même poste au club.“