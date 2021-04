Boye : “Tout le monde sait de quoi Paris est capable”

En cette fin de saison 2020-2021 de Ligue 1, chaque match disputé aura une importance capitale dans la course au titre. Avant la 34e journée de championnat qui débutera ce vendredi, les quatre équipes de tête (LOSC, PSG, AS Monaco et l’OL) se tiennent en trois points à cinq journées de la fin. En déplacement sur la pelouse du FC Metz (9e, 43 pts) ce samedi à 17h (Canal Plus), le PSG pourrait occuper provisoirement la tête du championnat en cas de victoire, en attendant le résultat du LOSC face à l’OL (dimanche 21h). Pilier de l’équipe de Frédéric Antonetti, le capitaine messin, John Boye (33 ans / 31 matches disputés en L1) s’est présenté en conférence de presse pour s’exprimer sur cette affiche face au club de la capitale.

“On sait tous que ce sera un match compliqué. Le PSG est une très bonne équipe européenne. On devra faire de notre mieux. Tout le monde sait de quoi Paris est capable. Il faudra rester concentré sur le jeu, et se donner à 100%. On se souvient de la frustration du match aller (défaite 0-1 dans les dernières secondes du match). Cela fait partie du football, mais je sais que mon équipe est prête pour cette nouvelle rencontre”, a exposé John Boye en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par le compte Twitter du FC Metz. “En tant que capitaine, je parle beaucoup aux jeunes joueurs. On sait qu’on parlera de nous si on réalise une belle performance. C’est là-dessus que j’insiste auprès d’eux. Pour cela, on doit donner le maximum de nous-mêmes ce samedi.”

Après une moitié de saison prometteuse, le FC Metz montre quelques difficultés ces derniers temps et reste sur une série de six matches sans victoire en Ligue 1 (2 nuls et 4 défaites). Si l’équipe de Frédéric Antonetti montre certaines carences en attaque (seulement 36 buts marqués), elle possède la 5e meilleure défense de Ligue 1 (38 buts encaissés) à égalité avec l’AS Monaco et le Stade de Reims.

