Luis Suarez se dit “un peu plus Haaland que Mbappé”

Kylian Mbappé et Erling Haaland battent les records de précocité les uns après les autres. Les deux attaquants seront très certainement les têtes d’affiche du football mondial dans les prochaines 10-15 années. Il y a les pros du Français et les pros du Norvégien. Luis Suarez – attaquant de l’Atlético de Madrid – penche du côté d’Erling Haaland. “Haaland est un grand joueur, il est à un niveau spectaculaire. Il a une puissance physique admirable. C’est l’un des meilleurs attaquants du monde et il marquera une époque, louange Suarez dans l’émission de Gerard Romero sur Twitch dans des propos relayés par Foot Mercato. […] Je suis un peu plus pour Haaland, mais Mbappé est à un très haut niveau.”