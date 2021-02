Tuchel confirme que le PSG a tenté de signer Luis Suarez

Entraîneur du PSG jusqu’à Noël, Thomas Tuchel a vite (et bien) rebondi à Chelsea. Demain, il jouera à Madrid (8e de finale aller de l’UEFA Champions League) face à l’Atlético, club dans lequel évolue un certain Luis Suarez. Et le buteur uruguayen a bien été une piste travaillée par le PSG l’été dernier malgré les présences de Neymar, Kylian Mbappe et Mauro Icardi dans l’effectif. Le technicien allemand l’a confirmé en conférence de presse d’avant-match.

“Il y avait une possibilité, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles il était sur le point de quitter Barcelone”, a déclaré Thomas Tuchel. “Qui ne pourrait pas être intéressé de signer l’un des meilleurs attaquants du football mondial de l’histoire et du présent ? Nous avons tenté notre chance. Nous n’avons pas réussi. Il a choisi de rester en Espagne et de signer à l’Atletico. Encore une fois, il a prouvé sa qualité. C’est un attaquant naturel, né comme attaquant. Il a cette mentalité particulière que seuls les attaquants ont, cette mentalité de montrer sa volonté, son intensité et sa colère, de marquer, de marquer et de marquer, il n’est jamais satisfait.”

Thomas Tuchel a également confié qu’il n’était pas mécontent d’être sorti de l’obsession de Champions League du PSG, en référence à une déclaration de Thiago Silva (qui sera forfait pour le Chelsea-Atlético). “A Paris, les joueurs sont essentiellement jugés sur la Ligue des champions. Tout le monde s’attend à ce que vous gagniez le championnat et les différentes coupes, alors je comprends pourquoi Thiago a dit ça. La Premier League a pour Chelsea une valeur beaucoup plus grande que la Ligue 1 pour le PSG.”