En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi va devoir trouver un nouveau club. Depuis plusieurs semaines, son nom est associé au FC Barcelone. Pedri aimerait voir la Pulga revenir dans son ancien club.

Après deux ans passés au PSG, Lionel Messi devrait quitter le PSG le 30 juin à l’issue de son contrat. Alors qu’une prolongation était dans les tuyaux au début de l’année 2023, les deux clans ont convenu que la meilleure solution était de se séparer. Deux solutions semblent s’offrir au champion du monde argentin, un retour au FC Barcelone ou une arrivée en Arabie saoudite. Son ancien club rêve de le faire revenir mais avec ses problèmes financiers, il doit vendre des joueurs et trouver des solutions.

« Ça dépend de Barcelone et de Léo »

Recemment, le président Joan Laporta – avec qui le numéro 30 du PSG – a longtemps été en froid – a exprimé son souhait de faire revenir La Pulga en Catalogne cet été. « Nous allons tout faire pour le ramener. […]On a monté un plan d’austérité au club pour pouvoir entrer dans les clous du Fair-play financier, pour pouvoir recruter. » Pedri, jeune milieu de terrain du FC Barcelone a aussi été interrogé sur un possible retour de Lionel Messi. « J’aimerais que Messi revienne à Barcelone. Ça dépend de Barcelone et de Léo. Mais en ce qui me concerne, j’espère qu’il reviendra« , a-t-il expliqué dans des propos relayés par Goal.

