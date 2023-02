Les deux prochaines semaines seront décisives pour la suite de la saison du Paris Saint-Germain avec comme première étape ce dimanche et le match contre l’OM pour ce qui sera le choc de la 25e journée de la Ligue 1. En cas de succès, les Parisiens prendront 8 points d’avance sur leurs adversaires du soir, ce qui peut ressembler à une avance quasi-définitive dans la course au titre. Si en conférence de presse Christophe Galtier a réfuté cette idée, le consultant pour RMC Sport Jérôme Rothen pense aussi de la même manière. L’ancien milieu de terrain parisien explique qu’il reste encore du temps et qu’il ne faut pas sous estimer une troisième équipe, l’AS Monaco.

Une victoire du PSG « ne va pas gommer tout ce qu’on a vu avant »

Lors de l’émission « Rothen s’enflamme », Jérôme Rothen a aussi fait part de son inquiétude sur le jeu pratiqué par le PSG, même s’il estime que l’équipe aura un visage bien différent de ce qu’on a pu voir en Coupe de France.

« Bien sûr que non, le titre ne se joue pas dimanche parce que on est à 14 journées de la fin. Si tout se passe bien pour les Parisiens, ils mettront l’OM à 8 points. Mais il y a une troisième équipe, c’est l’AS Monaco. Si les Monégasques gagnent ce week-end et tout comme Paris, il n’y aura que 7 points d’écart. Ça veut dire 39 points encore en jeu , je pense que tout est encore réalisable. […] Surtout quand tu vois la régularité qui n’existe pas du côté parisien et puis leur efficacité parce que depuis le début de 2023, tous les points perdus sont tout à fait logique. Ce n’est pas de la faute à pas de chance ou aux adversaires qui ont beaucoup de réussite, c’est le le résultat d’un travail de longue haleine. Du côté du PSG, collectivement ils sont en difficulté individuellement et ça ne s’est pas vu sur les premiers mois avant la avant la coupe du monde, ça se voit beaucoup plus aujourd’hui. Ils arriveront dans un contexte particulier avec un état d’esprit certainement différent qu’ils ont eu sur le match de Coupe de France. Paris a toutes les cartes en main pour réaliser un bon match et peut-être un bon résultat mais ça ne va pas gommer tout ce qu’on a vu avant… »