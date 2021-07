L’US Orléans remplace le Genoa pour le match amical de ce samedi

Avant son premier match officiel face au LOSC (1er août) dans le cadre du Trophée des Champions, le PSG poursuit sa préparation. Ainsi, les Rouge & Bleu doivent disputer un quatrième match amical ce samedi au Stade de la Source d’Orléans. Initialement prévue face au club italien du Genoa, cette rencontre se disputera finalement face à l’US Orléans. En effet, “le Genoa CFC a pris la décision d’annuler sa venue”, rapporte le club de la capitale sur son site internet. Cette affiche face au club français est toujours programmée au samedi 24 juillet à 19 heures. Un match de préparation à suivre sur beIN SPORTS et PSG TV Premium. Les Rouge & Bleu affronteront leur troisième adversaire de National depuis le début de leur préparation après les matches face au Mans (4-0) et Chambly (2-2).

Plus tôt dans la journée, le quotidien génois – Il Secolo XIX – avait déjà annoncé une menace autour de la tenue de cette rencontre en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 en France et des quelques tests positifs apparus dans le groupe du PSG ces derniers jours (Achraf Hakimi et Edouard Michut).

MAJ 21h00 : Quelques minutes plus tard, le Genoa a confirmé que cette annulation a été provoquée par la situation sanitaire en France. “Le Genoa Cricket and Football Club annonce qu’il ne se rendra pas en France pour le match amical prévu avec le Paris Saint-Germain Football Club. Une décision prise avec regret, mais rendue nécessaire compte tenu des nouveaux risques mis en évidence ces derniers jours par les autorités compétentes. Des risques qui, à l’heure actuelle, impliquent des voyages internationaux en raison de l’évolution de la propagation de la pandémie”, a déclaré le club de Serie A dans un communiqué.