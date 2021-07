Une prolongation de Pogba à MU est “peu probable” selon Sky Sports

Très actif sur le marché des transferts avec les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, le PSG souhaite encore frapper un grand coup cet été. En effet depuis plusieurs semaines, le nom de Paul Pogba est associé au club de la capitale. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, le milieu de terrain de 28 ans ne souhaiterait pas prolonger. Et selon nos informations, un accord est proche entre le clan Pogba et le PSG.

Cependant, les Red Devils souhaitent en priorité conserver leur milieu de terrain. Mais le club anglais devra faire un choix lors des prochaines semaines: tenter à tout prix de prolonger le champion du Monde 2018 ou le vendre dès cet été afin d’obtenir une indemnité de transfert. Concernant une extension de bail avec les Mancuniens, cela semble improbable. En effet comme le rapporte Sky Sports, une prolongation de contrat de Paul Pogba à Manchester United est “peu probable” au vu de l’intérêt du PSG. “Les pourparlers entre les représentants de Pogba et United n’ont pas abouti à une résolution, des informations affirmant qu’une offre concrète avait été rejetée par le milieu de terrain français.” Sky Sports ajoute que les Rouge & Bleu n’ont pas encore formulé d’offres officielles au club de Premier League.

Face à ce dossier complexe, Manchester United chercherait une cible alternative en cas de départ de son international français. Ainsi, Eduardo Camavinga (Stade Rennais, juin 2022) et Leon Goretzka (FC Bayern, juin 2022) seraient dans le viseur des Red Devils.

Statistiques 2020-2021 de Paul Pogba*

Premier League : 26 matches disputés (1.896 minutes) – 3 buts et 5 passes décisives

: 26 matches disputés (1.896 minutes) – 3 buts et 5 passes décisives Ligue des champions : 5 matches disputés (178 minutes) – 2 passes décisives

: 5 matches disputés (178 minutes) – 2 passes décisives Ligue Europa : 6 matches disputés (432 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 6 matches disputés (432 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive EFL Cup : 3 matches disputés (201 minutes) – 1 but

: 3 matches disputés (201 minutes) – 1 but FA Cup : 2 matches disputés (154 minutes) – 1 passe décisives

*Source : Transfermarkt