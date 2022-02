On le sait, le PSG est devenu un club extrêmement influent dans le monde du football que ce soit sur ou en-dehors du terrain. Le club de la capitale attire les plus grandes stars mais aussi les partenaires les plus prestigieux comme Jordan Brand. Largement décrié, à sa sortie, le maillot domicile fait un immense carton de vente au point d’avoir des stocks très limités. Plus récemment dans un communiqué, le Collectif Ultras Paris avait fait part de sa frustration de voir le troisième maillot porter trop régulièrement à domicile. Le PSG a communiqué auprès de RMC Sport les raisons de cette « sur-utilisation ».

En effet le média indique que le club de la capitale rencontre des problèmes de stocks pour son premier jeu de maillot. Le Paris Saint-Germain a écoulé une grande partie du nombre de maillots fournis en début de saison par ses équipementiers. Nike et Jordan rencontreraient même des problèmes pour répondre à la demande des fans Rouge & Bleu. Face à cette pénurie, le PSG a décidé de « limiter » l’utilisation du premier jeu de maillots pour ne pas « dilapider les stocks restants avant la fin de la saison. »

RMC Sport explique que les coéquipiers de Leo Messi pourrait retrouver le maillot bleu, ce mardi lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face au Real Madrid.