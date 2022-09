PSG / Juventus : Les notes des joueurs parisiens

Le PSG était attendu pour son grand retour en Ligue des Champions, six mois après sa piteuse élimination face au Real Madrid au Santiago Bernabeu. Les Parisiens recevaient la Juventus pour ce qui devait être l’affiche de ce groupe H dans cette nouvelle édition de la C1. Les Rouge & Bleu commencent de la meilleure des manières grâce à une action exceptionnelle entre Neymar, passeur décisif et auteur d’une merveille de louche, vers Kylian Mbappé qui laisse aucune sur sa reprise de volée devant Mattia Perin. Ouverture du score et le Parc des Princes est en extase devant ses artistes. Tout le monde est au rendez-vous, même Gigio Donnarumma, décisif sur sa ligne après une tête de Vlahovic aux 5 mètres 50. Les hommes de Christophe Galtier maîtrisent leur sujet, et doublent la mise après une nouvelle action de très grande classe cette fois-ci avec Hakimi à l’origine et Mbappé en tueur des surfaces. Le PSG rentre au vestiaire sur le score de 2-0 et après la pause, le match aura été davantage frustrant avec la réduction du score de la Juve par Mckennie à la suite d’une sortie hasardeuse de Donnarumma et une défense pas exempt de tout reproche. Paris aurait pu aussi tripler la mise mais Mbappé aura été maladroit tandis que Perin effectuera un arrêt miraculeux devant NEYMAR !

Score final 2-1, le PSG s’impose face à sa bête noire en Coupe d’Europe, puisque c’est sa première victoire de son histoire contre la Juventus en neuf confrontations. Rendez-vous dans huit jours face au Maccabi Haïfa pour la 2e journée de la Ligue des Champions.

Les notes de Jonathan Bensadoun : Donnarumma 6 – Kimpembe 6, Marquinhos 6, Sergio Ramos 6 – Hakimi 6,5, Verratti 7,5, Vitinha 7,5, Nuno Mendes 6,5 – Messi 6, Mbappé 7,5, Neymar 8

Les notes de Murvin Armoogum : Donnarumma 6 – Kimpembe 6, Marquinhos 5,5, Sergio Ramos 6 – Hakimi 6, Verratti 7, Vitinha 7, Nuno Mendes 6,5 – Messi 5, Mbappé 8, Neymar 7,5

Les notes de Guillaume de Freitas : Donnarumma 5 – Kimpembe 6, Marquinhos 6(c), Sergio Ramos 6,5 – Hakimi 7, Verratti 8, Vitinha 7, Nuno Mendes 6,5 – Messi 6, Mbappé 8,5, Neymar 8

Les notes de Mehdi Houzirane : Donnarumma 6 – Kimpembe 6, Marquinhos 6(c), Sergio Ramos 6,5 – Hakimi 7, Verratti 8, Vitinha 7, Nuno Mendes 6,5 – Messi 6, Mbappé 8,5, Neymar 8

Les notes de Valentin Devilaire : Donnarumma 6 – Kimpembe 6 Marquinhos (c), 6 Sergio Ramos 6 – Hakimi 6,5 Verratti 7 Vitinha 7,5 Nuno Mendes 7 – Messi 5,5 Mbappé 7 Neymar 7

Les notes de Mickael Rufet : Donnarumma 6 – Kimpembe 6,5, Marquinhos 6(c), Sergio Ramos 6,5 – Hakimi 7, Verratti 7.5 Vitinha 8, Nuno Mendes 7 – Messi 6, Mbappé 8, Neymar 7.5

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 6 – Kimpembe 6, Marquinhos 6, Sergio Ramos 6 – Hakimi 7, Verratti 7,5, Vitinha 7,5, Nuno Mendes 6,5 – Messi 6, Mbappé 8, Neymar 8