Madar : “Avec les échéances du PSG, ce retour d’Icardi est top”

Auteur d’un triplé hier contre Angers (5-0), buteur décisif contre l’ASSE dimanche (3-2), Mauro Icardi réalise un retour canon sur les terrains. Presque étonnant tant l’Argentin manque de rythme. “Icardi, moins il touche de ballons plus il marque !”, a lancé l’ancien attaquant du PSG Mickael Madar sur le plateau du Late Football Club. Attention, discours relativement positif à suivre de sa part… 3, 2, 1… “A la base vous avez pris Icardi pour remplacer Cavani. C’est une joueur qui aurait dû marquer 25-30 buts par saison. A l’arrivée, il est blessé ou malade. Du coup il manque de rythme, Kean est en forme, il a perdu sa place. Là, il revient avec un bon niveau. Il marque, ce qui est bon pour la confiance. Pour les échéances du PSG, je trouve que c’est top. Quant à la compo hier, si on remplace Draxler par Mbappé, on a les Quatre Fantastiques. Moi, je n’ai pas persuadé du tout et même contre le fait de jouer à quatre devant. Mais il s’avère que Pochettino veut jouer à 4 devant. Maintenant qu’ils ont récupéré leurs joueurs à un top niveau, je vous le dis franchement, je n’y croyais pas trop…”