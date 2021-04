Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s’est largement imposé face au SCO Angers (5-0) et s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Un succès qui permet au PSG de continuer de rêver d’un triplé historique ! Dans la soirée, Manchester City se déplaçait sur la pelouse d’Aston Villa et s’est imposé sur le plus petit des écarts (1-2). Les Sky Blues continuent de caracoler en tête de la Premier League.

Canal Supporters vous propose un LIVE Twitch ce jeudi matin à 10H00 pour débriefer cette rencontre, avec l’habituelle Revue de Presse 100% PSG et anglaise à J-6 de la confrontation contre les Cityzens. On reviendra aussi sur les dernières informations concernant la défunte Super League Européenne.

