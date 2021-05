Madar : “C’est comme si Mbappé avait mûri subitement”

Demain, à Montpellier, le PSG devrait retrouver Kylian Mbappé pour la demi-finale de la Coupe de France. Et ce ne serait pas de trop puisque l’attaquant de 22 ans est l’atout numéro un cette année. Avec des côtés “patron”. Ce qui épate Mickaël Madar, ancien attaquant du PSG (1999-2001), aujourd’hui consultant Canal Plus.

“En toute honnêteté, si on m’avait dit que Kylian afficherait un tel état d’esprit il y a trois mois, je n’y aurais pas cru. Je voyais en lui un leader technique, mais plus dans sa capacité à faire gagner les matches. C’est comme s’il avait percé une sorte de carapace, car, à la base, c’est plutôt un garçon calme qu’on n’entend pas trop sur un terrain. Et là, notamment face à Saint-Étienne, on l’a entendu crier, haranguer, se motiver et motiver les autres. Avant, je voyais un joueur qui changeait le cours des événements par son talent et ses buts, alors que, là, il l’a fait par son mental, son leadership”, commente Madar dans France Football. “Kylian a peut-être aussi dû le faire parce que Paris manque un peu de personnalités. Certes, il y a Navas mais il est gardien ; certes, il y a Marquinhos mais c’est davantage un leader par l’exemple et pas tellement quelqu’un qui recadre. C’est comme si Mbappé, dans cette dernière ligne droite, avait compris cela d’un coup et mûri subitement. C’est vraiment étonnant. […] Il est beaucoup plus mûr qu’un Neymar davantage guidé par son plaisir et ses émotions. Mbappé, lui, se fixe des objectifs, un peu comme Cristiano ou Messi qui mettent leur vie au service de la performance.”