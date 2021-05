Vu et lu au sujet du PSG ce mardi 11 mai 2021 dans la presse hexagonale, la prochaine échéance, a savoir la demi-finale de Coupe de France demain soir à Montpellier.

“Dominé en Ligue des champions et presque éliminé de la course au titre, Paris s’attaque, demain à Montpellier, au dernier trophée à sa portée”, écrit l’AFP. “Cette saison a été faite de hauts et de bas”, a résumé Mauricio Pochettino après le nul à Rennes. Et l’entraîneur du PSG pourrait même finir tout en bas s’il ne gagne rien de plus que le Trophée des champions pour ses cinq premiers mois à la tête de l’équipe. Car en ce moment son PSG prend des rouges et broie du noir. […] Il doit réfléchir à la saison prochaine, même s’il reste toujours une petite chance de remporter le titre cette année. Neymar vient de prolonger (samedi) jusqu’en 2025, Di Maria et Navas l’ont fait, il manque encore Mbappé, et puis il faudra renforcer le secteur des latéraux, notamment. Or le mercato va être difficile, avec des pertes autour de 200M€ en raison de la pandémie.”

“Victime d’une contusion au genou droit la semaine passée, Marco Verratti ne reportera plus le maillot du PSG cette saison, assure L’Equipe. L’échographie passée hier a révélé une distension du ligament latéral interne du genou droit. Le club évalue son absence à trois semaines. Pour le moment, sa participation à l’Euro n’est pas encore compromise. Demain, Pochettino devra composer sans Kimpembe (qui risque au moins trois matches), Herrera, suspendus, et Kurzawa. Sorti sur blessure dimanche, le latéral gauche souffre d’une entorse de la cheville gauche qui semble mettre un terme à sa saison. Mbappé, remis de son souci au mollet droit, devrait lui figurer dans le groupe.” Et le journal sportif propose ce onze de départ : Navas ou Rico – Florenzi, Marquinhos, Diallo, Bakker – Gueye, Paredes- Di Maria, Mbappé, Neymar – Icardi ou Sarabia.

Le PSG “paie ses trop nombreux ratés”, juge Le Parisien. “Neymar et sa bande sont presque veinards d’être toujours en course pour le titre, vu leurs trop nombreux trous d’air cette saison. Le club a lâché 32 points en route (4 nuls, 8 défaites). […] Qu’aurait-on dit si Mbappé n’avait pas porté l’équipe ces derniers mois ? Si Navas n’avait pas réalisé de multiples arrêts ? Si Neymar n’avait pas eu quelques fulgurances salvatrices ? Avec des «si», on éviterait à Paris de rester en carafe. Mais comme le disait Bruno Genesio dimanche : «Dans le football, en général, on termine à la place qu’on mérite.» Et Paris, sur un fil, a très souvent donné le bâton pour se faire battre cette saison. Peut-être trop. En attendant, le match de demain à Montpellier en Coupe de France est peut-être le plus important. Pour réagir et sauver les apparences.” Le quotidien francilien évoque également le proche avenir d’Alessandro Florenzi, prêté par la Roma (option d’achat de 9M€) et qui n’a pas forcément convaincu. “Dans sa boule de cristal, c’est Serge Aurier, un ex de la maison parisienne que Pochettino a dirigé à Tottenham, que le PSG verrait plutôt occuper le flanc droit à l’avenir“, lit-on.

En fin de contrat en juin 2022, “Paolo Dybala se pose des questions sur son avenir à la Juve“, rapporte France Football. “Ses représentants aussi. Ils ont récemment pris la température du côté du PSG. Ils ont reçu une fin de non-recevoir. Le PSG n’est pas intéressé, notamment après la prolongation de contrat de son compatriote, Angel Di Maria. En attendant, le clan de Dybala est toujours en négociation avec la Vieille Dame pour étendre leur bail. Mais les discussions traînent… En effet, la Juve temporise en raison du climat financier actuel.”

En outre, Kylian Mbappé et Colin Dagba figurent dans la pré-liste de l’équipe de France qui disputera les JO cet été (22 juillet-7 août). De 85 joueurs, la liste sera ramenée à 18 (+4 réservistes) d’ici fin juin. Aujourd’hui, il est peu probable que l’attaquant très sollicité sportivement y figure.