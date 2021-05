Madar : “Il n’y a pas lieu de mettre un carton jaune et sanctionner un joueur d’une finale”

Hier après-midi, la Commission fédérale de discipline a décidé d’infliger un match de suspension à Neymar Jr “par révocation de sursis à la suite de son avertissement reçu lors de la demi-finale de Coupe de France du 12 mai 2021.″ Ainsi, le numéro 10 parisien manquera la finale de Coupe de France face à l’AS Monaco, programmée le mercredi 19 mai. De son côté, le PSG pourrait saisir le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) afin de reporter la sanction sur la dernière rencontre de Ligue 1 face au Stade Brestois (38e journée de L1). Sur le plateau du Late Football Club, l’ancien Parisien -Mickaël Madar – a estimé que cette sanction envers Neymar était incompréhensible.

“Moi ce qui me gêne un peu c’est l’arbitrage en fait. Ce n’est pas qu’il y ait faute ou pas. Normalement vous prenez en considération les personnes qui sont susceptibles d’être suspendues pour jouer une finale. Oui c’est la loi, mais quand vous savez qu’il y a une finale au bout… Il y a sanction et pas sanction. Là, il n’y a vraiment pas grand chose. Il n’y a pas lieu de mettre un carton jaune et sanctionner un joueur d’une finale. Pour moi c’est absurde et une aberration de l’arbitre de ne pas prendre conscience de ça avant le match,” a commenté Mickaël Madar dans l’émission de Canal Plus. “La réaction de Neymar sur Instagram* ? Je ne suis pas d’accord avec ce qu’il dit. C’est ironique ce qu’il dit, il chambre un peu. En fin de compte, il ne met aucun atout de son côté pour la Commission, si éventuellement il y a quelque chose. Mais oui je trouve le carton sévère.”