Pochettino : “Nous sommes focalisés sur notre jeu”

Demain à 21h (en multiplex sur Canal Plus et en intégralité sur Canal Plus Sport Week-end), le PSG et le Stade de Reims s’affronteront au Parc des Princes à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Pour remporter son 10e titre de champion de France, le PSG devra remporter ses deux derniers matches et espérer deux matches nuls ou une défaite du LOSC (qui affrontera l’ASSE et Angers). Et à la veille de réception du Stade de Reims, Mauricio Pochettino s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

L’état d’esprit du groupe

Pochettino : “Ils sont bien. Après la qualification face à Montpellier, il y a des sourires et de la joie. C’était le plus important pour eux. Demain, on aura un match important pour aller chercher les trois points. C’est notre dernier match au Parc des Princes, il faudra finir de façon positive.”

Important d’avoir des joueurs qui peuvent faire le relai sur le terrain ?

Pochettino : “Tous les joueurs doivent sentir qu’ils peuvent servir de relais. C’est important pour l’équipe d’avoir des leaders dans le vestiaire. On fait confiance à tous les joueurs et à l’équipe. Nous espérons finir de la meilleure des manières nos trois derniers matchs.”

Les matches de la fin de saison

Pochettino : “Même si on peut se dire que théoriquement les matches sont pareils, les rencontres de la fin de saison déterminent si on peut gagner un trophée ou pas. Les joueurs aussi le ressentent. Théoriquement c’est la même chose mais d’un point de vue pratique non.”

Facile d’incorporer Icardi dans un jeu de transition rapide ?

Pochettino : “C’est vrai qu’à Tottenham on avait des registres et des joueurs différents, on pouvait jouer de différentes façons selon les moments : en possession, en pressing haut. Mais ce sont des choses qui se construisent avec le temps. Après il y a la caractéristique des joueurs. Icardi est un très bon joueur et peut s’adapter à tous les styles de jeu. C’est un très bon finisseur. Ce sont des choses qui ont besoin de temps pour développer des dynamiques afin d’avoir des flexibilités pendant un match.”

Faire appel de la suspension de Neymar ?

Pochettino : “Le club réfléchit par rapport à Neymar et Kimpembe. On verra dans les prochains jours.”

La finale face à l’AS Monaco (19 mai) déjà dans les têtes ?

Pochettino : “Non, on parle du match qu’on jouera demain. Il ne faut pas répéter les erreurs du match de Rennes. Il faut avoir la capacité de contrôler le jeu afin d’avoir le trois points et de rester en course pour le titre.”

Comment motiver les joueurs ?

Pochettino : “Avec tous les staffs et les joueurs, nous avons la motivation de gagner demain pour mettre la pression sur Lille. Suivre le score de Lille ? Nous sommes focalisés sur notre jeu. On n’a pas d’autres options, on dépend aussi des autres résultats. On doit être focalisé sur ce qui nous concerne et avoir les trois points sur ce match.”

Un duel psychologiquement face au LOSC ?

Pochettino : “Le plus important est de gagner, ce qui nous permettra de garder des options jusqu’au dernier match. Je ne pense pas que ce soit une bataille psychologique. Le équipes encore en course croient en leurs caractéristiques. Ce sera une question de performance.”

Les nouveaux projets pour la saison prochaine ?

Pochettino : “Je ne pense pas que ce soit le moment pour parler de projet. On est focalisés sur les deux compétitions (Ligue 1 et Coupe de France). Quand le moment sera venu on parlera, mais le club pense à un projet solide qui peut nous amener à la victoire.”

La célébration avec Mbappé face à Montpellier

Pochettino : “Avec ça, j’ai eu mal au dos et ça fait deux jours que je me fais soigner (rires). Le PSG a un projet ambitieux de garder un joueur comme Kylian. C’est une priorité fondamentale pour tous.”