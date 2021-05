Mbuku : “On fait ce métier pour avoir la chance de jouer pareils adversaires”

Demain à 21h, le PSG et le Stade de Reims s’affrontent au Parc des Princes à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1. Si le club de la capitale a encore des chances de remporter le titre de champion de France, les Champenois essayeront de terminer à la 12e place, leur objectif de cette fin de saison. Et à la veille de la rencontre entre Parisiens et Rémois, l’attaquant – Nathanaël Mbuku – a été questionné sur cette confrontation dans un entretien au Parisien.

“Un rôle d’arbitre dans la course de Ligue des champions ? Arbitre, c’est un bien grand mot. On s’efforce de préparer au mieux ce rendez-vous. On fait ce métier pour avoir la chance de jouer pareils adversaires. On est en quête d’un gros coup au Parc”, a déclaré l’attaquant de 18 ans. “Le Parc des Princes ? Un beau musée. Je n’y étais jamais allé avant septembre 2019 et notre succès en Ligue 1 pour ma première titularisation (2-0). Ma famille était là, très émue et fière. Mes amis, aussi, se trouvaient dans les tribunes. J’étais un peu à la maison ! L’émotion était incroyable. Je regardais autour de moi, j’avais du mal à réaliser ? Quelques semaines plus tôt, je jouais contre Neymar à la PlayStation ! Et là il était face à moi sur le terrain.”

Dans cet entretien, Nathanaël Mbuku (18 ans) a été questionné sur la progression de Kylian Mbappé. “Il réalise des choses exceptionnelles. De par son attitude et son rendement, il a valeur d’exemple. On essaie tous de s’en inspirer. Il n’y a pas de secret, ni de hasard dans le football. Kylian récolte le fruit de son travail. Il a foi en ses qualités. Il sait où il veut aller et ce qu’il convient de faire pour réussir. On aimerait tous être à sa place. Pour y parvenir, il faut redoubler d’efforts. Et surtout rester humble, croire en soi et en ses rêves.”