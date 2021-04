Pochettino : “Nous sommes confiants et respectueux”

J-1 avant le choc des demi-finales entre le PSG et Manchester City. Et à la veille de cette confrontation aller de Ligue des champions, Mauricio Pochettino s’est exprimé en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Un changement de disputer le match aller à domicile ?

Pochettino : “Rien ne change. C’est un match qui sera dur. Ce n’est pas important de jouer le premier match à domicile parce qu’il faut passer par là pour arriver en finale.”

Le duel entre Pep Guardiola et Mauricio Pochettino

Pochettino : “Pour moi, c’est équipe contre équipe, pas un match entre coaches. Donc là, c’est PSG face City. Ça va être une bataille entres deux très bonnes équipes et bien sûr quand tu parles de Guardiola, tu parles d’un des meilleurs coaches, si ce n’est le meilleur du monde.”

Est-ce impossible de contrôler City pendant 90 minutes ?

Pochettino : “Ce ne sera un match facile pour aucune des deux équipes. Ils ont des joueurs incroyables qui seront difficiles à contrôler pendant 90 minutes. Ils font une superbe saison. Ce sera un match difficile mais on espère faire une grosse performance.”

Des éléments à retenir de son quart de finale remporté avec Tottenham face à City en 2019 ?

Pochettino : “Non, il n’y a pas vraiment de choses que je peux retenir, ça va être une approche différente. La réalité est différente. L’expérience est une chose, mais City et le PSG ont des équipes différentes depuis 2019. Je ne peux rien utiliser par rapport à ce match.”

Phil Foden, une menace pour le PSG ?

Pochettino : “Oui c’est un joueur fantastique, je le connais très bien lorsque j’étais en Angleterre. C’est un joueur qui a beaucoup de talents et il a aidé l’équipe à gagner des trophées. C’est dur de le comparer avec Mbappé mais ça reste un très bon joueur.”

Les raisons de la joie de Neymar

Pochettino : “C’est mieux de lui poser la question. J’ai eu une approche naturelle avec lui, professionnelle. Je ne donne pas plus à un joueur qu’à un autre même si on ne s’occupe pas de la même façon d’un jeune joueur que d’autres comme Navas ou Di María. Mais je respecte tous les joueurs de la même façon.”

Sent-il ses joueurs plus forts après le Bayern ou faut-il les canaliser afin de ne pas tomber dans une euphorie ?

Pochettino : “Nous faisons les choses étape par étape, aussi parce que nous sommes arrivés en cours de saison. Il a fallu appréhender Barcelone d’abord, puis le Bayern ensuite, c’était deux matches très différents. La Champions League est une des compétitions les plus importantes du monde. Les joueurs aiment la jouer, et travaillent dur pour arriver à ce niveau-là. City réalise un travail formidable, mais nous sommes confiants et respectueux.”

Le groupe est-il au complet ?

Pochettino : “Bernat (non-inscrit en C1) et Letellier sont out. Tout le reste est disponible. Des maux de tête pour faire le onze ? Après quelques mois, je ne connais pas mon équipe-type parce que nous avons beaucoup changé pour différentes raisons : Covid, blessures et rotations. Nous allons essayer d’aligner ce que nous pensons être le meilleur onze de départ. Bien sûr, ce sera injuste pour certains joueurs mais nous aurons besoin de tout le monde. Nous ne pouvons pas jouer qu’à 11. L’équipe est focalisée sur demain parce que nous savons à quel point c’est important pour le club.”

City est-il plus fort que le Bayern ?

Pochettino : “Manchester City est l’une des meilleures équipes du monde. Ce sera dur. Autant que le Bayern, je ne sais pas, on verra à la fin du match. Le plus important est de se concentrer sur les 180 minutes et en sortir vainqueur. Nous devrons nous battre.”