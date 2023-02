[MAJ]Kylian Mbappé fait tout pour revenir le plus vite possible

Touché aux ischio-jambiers gauches contre Montpellier, Kylian Mbappé était annoncé forfait pour trois semaines et donc absent pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Mais un petit miracle pourrait avoir lieu.

Kylian Mbappé s’est blessé contre Montpellier (1-3) le 1er février dernier. Après avoir passé des examens, la sentence est tombée. Il a été touché aux ischio-jambiers gauches et le PSG a expliqué qu’il serait absent pour environ trois semaines. Une absence qui faisait douter le coach du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, comme il l’a expliqué à plusieurs reprises en conférence de presse. Son homologue du PSG, Christophe Galtier, expliquait lui que l’attaquant (24 ans) ne serait pas dans le groupe pour le huitième de finale aller mardi soir. Mais une lueur d’espoir surgit chez les fans du PSG.

Mbappé a participé à une partie de la séance collective

Selon les informations de l’Equipe, Kylian Mbappé a recouru ce dimanche matin au centre d’entraînement du PSG. L’international français aurait même « effectué une partie de la séance collective avec ses coéquipiers qui n’avaient pas ou peu joué » contre Monaco hier après-midi. Il a ensuite enchaîné par des exercices individuels. Le quotidien sportif explique que c’est la première fois qu’il travaille en extérieur depuis sa blessure « en effectuant des exercices autres que ceux de rééducation, concluant la séance par quelques frappes au but. » L’Equipe conclut en expliquant que ces progrès redonnent de la confiance et que Kylian Mbappé pourrait être présent sur la feuille de match contre le Bayern. RMC Sport confirme cette information et indique que l’attaquant du PSG fait tout pour revenir le plus vite possible. Mais le staff des Rouge & Bleu « ne veut pas prendre de risque. » L’entraînement de demain sera déterminant pour savoir s’il peut tenir sa place dans le groupe pour la réception des Bavarois conclut le média sportif.