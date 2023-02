Trois retours dans le groupe du PSG pour le Bayern Munich ?

Mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle trois cadres pourraient faire leur retour.

Dans deux jours, le PSG retrouve le chemin de la Ligue des Champions avec la réception – au Parc des Princes – du Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale aller. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra faire sans Renato Sanches et Nordi Mukiele. Absents du match contre Monaco ce week-end, Lionel Messi et Marco Verratti pourraient faire leur retour mardi. Ce dernier, victime d’une petite gêne à la hanche gauche, était préservé pour cette rencontre contre les Monégasques. Victime d’une fatigue musculaire contre Marseille, l’international argentin était lui laissé au repos et attendu à l’entraînement demain.

Mbappé dans le groupe pour le Bayern ?

Selon le Parisien, l’autre grand blessé du PSG, Kylian Mbappé devrait bien être dans le groupe pour défier le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions mardi. Comme l’Equipe et RMC Sport, le quotidien francilien confirme que l’attaquant a participé à une partie de la séance collective du jour et qu’il s’est donné tous les moyens d’être rétabli pour cette rencontre. Marco Verratti a aussi repris l’entraînement collectif avec les joueurs qui n’ont pas ou peu joué contre Monaco hier. De son côté, Lionel Messi « s’est contenté d’une séance individuelle. » Il doit reprendre l’entraînement collectif demain et sera très certainement dans le groupe pour le match contre le Bayern.