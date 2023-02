L’arbitre de la rencontre entre le PSG et le Bayern Munich connu

Mardi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG reçoit – au Parc des Princes – le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le choc de ce stade de la compétition sera arbitré par un arbitre anglais.

Dans deux jours, le PSG va retrouver la Ligue des Champions avec la réception du Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale aller. Les Parisiens n’ont pas préparé de la meilleure des manières leur affrontement contre les Bavarois avec deux défaites de suite et des prestations indignent de son statut. Blessé depuis une dizaine de jours, Kylian Mbappé pourrait faire son retour dans le groupe pour cette rencontre. Un choc qui sera arbitré par Michael Oliver. L’arbitre anglais sera assisté par Stuart Burt et Simon Bennett.

Il a déjà arbitré le PSG cette saison

Andrew Madley officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confié à Stuart Attwell et Tomasz Kwiatkowski. Monsieur Oliver a déjà été au sifflet d’un match du PSG cette saison, le match nul entre les Rouge & Bleu et le Benfica Lisbonne au Parc des Princes (1-1, 4e journée phase de poules) le 11 octobre dernier. Toutes compétitions confondues, Michael Oliver (37 ans) a arbitré 25 rencontres. Il a distribué 91 cartons jaunes et 1 rouge. Il a aussi sifflé neuf penaltys. En revanche, il n’a pas arbitré le Bayern Munich cette saison.