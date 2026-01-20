[MAJ] Lee Kang-in ne compte pas quitter le PSG cet hiver

Lee Kang-in est l’un des joueurs qui pourraient quitter le PSG cet hiver. Il aurait donné son feu vert pour un départ à l’Atlético de Madrid lors de ce mois de janvier.

Actuellement blessé, Lee Kang-in est l’un des joueurs importants de la rotation réalisée par Luis Enrique au PSG. L’international coréen, qui était annoncé sur le départ l’été dernier, satisfait sa direction qui aimerait le prolonger. Mais le club de la capitale va devoir faire face à l’Atlético de Madrid, qui aimerait s’offrir les services de l’ancien de Majorque. Selon les informations de la Cadena Ser, Lee Kang-in pourrait rejoindre les Colchoneros avant la fin du mercato hivernal.

À lire aussi : Mercato – Lee Kang-in aura le dernier mot sur son avenir

Les dirigeants madrilènes optimistes dans ce dossier

La radio espagnole explique que le numéro 19 du PSG verrait d’un très bon œil un retour en La Liga et de jouer avec l’Atlético de Madrid. Le joueur aurait même donner son feu vert pour rejoindre le club madrilène lors de ce mois de janvier. La direction sportive de l’Atlético Madrid accélère ses efforts. Les négociations commencent à porter leurs fruits. Des sources proches des négociations sont optimistes, conclut la Cadena Ser.

[MAJ] Malgré les rumeurs venues d’Espagne, Lee Kang-in ne compte pas quitter le PSG lors de ce mercato hivernal selon les informations du Parisien. L’international sud-coréen voit toujours son avenir à Paris et se réjouit d’évoluer sous le maillot du club champion d’Europe, assure le quotidien francilien. S’il avait envisagé de partir l’été dernier, la donne est différente cet hiver. Lee Kang-in est déterminé à défendre les couleurs du PSG et espère, désormais, revenir prochainement à la compétition, conclut Le Parisien.