Mercato – L’Atlético de Madrid intéressé par Lee et Ramos ?

Gonçalo Ramos et Kang-in Lee sont deux joueurs importants de la rotation de Luis Enrique au PSG. Les deux joueurs seraient dans le viseur de l’Atlético de Madrid.

Le PSG possède de nombreux joueurs et certains aimeraient avoir plus de temps de jeu. C’est le cas de Kang-in Lee et de Gonçalo Ramos. Même s’ils ont un temps de jeu réduit, le club de la capitale ne veut pas entendre parler d’un départ. Malgré cela, ils attisent tout de même les convoitises. Depuis plusieurs jours, le nom de l’Atlético de Madrid est associé à l’international sud-coréen. Selon les informations de Marca, les Colchoneros seraient très intéressés par Kang-in Lee. Il ne serait pas fermé à un départ de la capitale et le projet madrilène l’aurait convaincu, assure le quotidien espagnol. Ce dernier indique que les négociations sont difficiles entre les deux parties, le PSG ne comptant pas se séparer de son numéro 19 et souhaitant même le prolonger. L’Atlético aimerait se le faire prêter avec option d’achat, le club madrilène étant limité par sa masse salariale pour rentrer dans les clous du fair-play financier, avance Marca.

A lire aussi : Mercato – Le PSG ferme la porte à un départ de Lee, courtisé par l’Atlético de Madrid

Le PSG ne veut pas entendre parler d’un départ des deux joueurs

Lee Kang-in n’est pas le seul joueur du PSG suivi par l’Atlético de Madrid. Toujours selon Marca, l’Atlético de Madrid pourrait tenter une offensive pour Gonçalo Ramos. Les Colchoneros aimeraient s’offrir un vrai numéro 9 au vu des incertitudes sur l’avenir de plusieurs de ses cadres en attaque. Comme pour Lee Kang-in, le PSG ne compterait pas se séparer de son international portugais. L’Atlético tentera néanmoins sa chance tant qu’il en aura l’occasion, en janvier comme en juin, conclut Marca.





