Sporting CP / PSG – Annoncez votre pronostic

Le PSG retrouve la Ligue des champions. Dans le cadre de la septième journée de la phase de ligue, le club de la capitale se déplace à Lisbonne pour affronter le Sporting CP. Une rencontre importante pour assurer encore un plus sa place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Et pour ce match, Luis Enrique a réservé quelques surprises avec les titularisations de Senny Mayulu dans l’entrejeu et Bradley Barcola en attaque.

Et à quelques minutes du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le PSG et le Sporting CP ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Vendredi dernier, les Rouge & Bleu s’étaient largement imposés face au LOSC (3-0) en Ligue 1. Un bon résultat annoncé ici par laf. Félicitations à lui !!!