Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Presnel Kimpembe ne sait pas encore s’il sera encore au PSG la saison prochaine. Même si ses dirigeants l’apprécient et veulent le garder, si une offre satisfaisante arrive sur le bureau, le club de la capitale ne retiendra pas son titi si ce dernier souhaite s’en aller. Ces dernières semaines, on entend parler d’un intérêt de la Juventus Turin ou encore de Chelsea. Après avoir perdu Antonio Rudiger et Andreas Christensen, le club londonien a besoin de recruter des défenseurs centraux.

Thomas Tuchel souhaiterait récupérer Kimpembe

Selon les informations du journaliste de Bild, Christian Falk, même si Chelsea est sur le point de recruter Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais de Naples pour 40 millions d’euros, le club anglais serait toujours intéressé par Presnel Kimpembe. De son côté, The Telegraph indique que Thomas Tuchel aimerait recruter son ancien joueur. Le média britannique indique que le coach allemand demandera à son club de passer à l’action uniquement si le PSG ouvre la porte pour un départ de son titi.