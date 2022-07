Même s’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG et qu’il est apprécié en interne, Presnel Kimpembe ne sera pas retenu si une offre satisfaisante arrive sur la table des dirigeants Rouge & Bleu et que le titi souhaite quitter son club formateur. Dans cette optique, Chelsea et la Juventus Turin sont évoqués comme possible destination pour l’international français. Ce lundi matin, la Gazzetta dello Sport a fait un point sur la situation de la défense centrale du club italien.

De Ligt sur le départ, Koulibaly comme priorité

Même s’il est l’un des piliers de la défense de la Juventus, Matthijs de Ligt pourrait quitter la Vieille Dame cet été. Un club semble en pôle position dans ce dossier, le Bayern Munich. Hasan Salihamidžic, directeur sportif du club bavarois serait actuellement en Italie pour négocier l’arrivée de l’international néerlandais. Alors que la Juve réclamait 120 millions d’euros, elle aurait accepté de vendre son joueur pour 90. Afin de remplacer De Ligt, le quatrième de la dernière Serie A cible prioritairement Kalidou Koulibaly. L’international sénégalais de Naples pourrait toucher un salaire de 7 millions d’euros plus des bonus. La Juve doit désormais trouver un terrain d’entente avec les dirigeants de Naples, réputé difficile en affaire. Si jamais ce dossier ne se concrétise pas, le plan B se nomme Presnel Kimpembe. Et le quotidien sportif italien indique que Moise Kean pourrait être inclus dans la transaction.