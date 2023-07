Priorité du PSG durant cette fenêtre des transferts estivale, Bernardo Silva ne se trouve, pour l’heure, nullement sur le départ. La faute aux velléités de Manchester City dans ce dossier.

Cela fait de nombreuses semaines que Bernardo Silva est associé au PSG au sein de la rubrique transfert. Le joueur, désireux de s’octroyer un nouveau challenge, aurait d’ailleurs stipulé sa volonté de rallier la ville lumière cet été. Pourtant, alors qu’il sort d’un exercice 2022-2023 tout bonnement ahurissant, Manchester City ne compte pas vraiment ouvrir la porte à l’un de ses joueurs phares.

🚨 Malgré les efforts du PSG, Manchester City souhaite garder Bernardo Silva pour le moment.



Guardiola considère le joueur comment un élément clé de son projet.



Le PSG patine avec Bernardo Silva

Le PSG, pour sa part, espère toujours boucler ce dossier prioritaire. Mais l’affaire s’annonce donc particulièrement ardue. Fabrizio Romano indique pour son média CaughtOffside, que Manchester City ferme pour l’heure la porte. Après les départs d’Ilkay Gündogan et de Ryad Mahrez, en plus de l’avenir incertain de Kyle Walker, les Cityzens ne souhaitent apparemment pas s’affaiblir davantage avec un autre départ d’un joueur cadre. Car aux yeux de Pep Guardiola, l’ancien monégasque fait partie des joueurs cruciaux sur lesquels il veut s’appuyer en vue de l’exercice prochain. En ce sens, une prolongation de contrat devrait prochainement être proposé au principal intéressé. Reste à voir qu’elle décision définitive celui-ci prendra. Une chose semble certaine toutefois : Bernardo Silva n’entrera pas dans un bras de fer avec sa direction pour quitter Manchester cet été. In fine, ce sera désormais au PSG de manœuvrer habilement sa barque afin de parvenir à ses fins.