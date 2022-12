Guardiola : « Messi est le plus grand joueur de tous les temps »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Pep Guardiola en a profité pour dresser des louanges à Lionel Messi, récent vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine.

Après une carrière ahurissante auréolée de titres en tout genre, Lionel Messi a parfait sa collection ce 18 décembre dernier au Qatar. Élu meilleur joueur de la Coupe du monde, le gaucher a plané sur la compétition planétaire avec une aisance déconcertante. De quoi parachever son idylle footballistique de la meilleure des façons.

Messi, tout simplement le meilleur joueur de tous les temps ?

Même sans cette Coupe du monde à son actif, Lionel Messi reste le meilleur joueur de tous les temps. C’est, en substance, le sens des mots délivrés par Pep Guardiola ce mercredi au cours d’une conférence de presse. Le principal intéressé, qui a lié une très forte relation avec le technicien de Manchester City durant ses années barcelonaises, devrait grandement apprécier : « Tout le monde a son avis personnel, mais il ne fait aucun doute pour moi que Lionel Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Bien sûr, des gens ont pu voir jouer Pelé, Di Stefano ou Maradona et sont sentimentalement attachés à ce qu’ils ont vu. Mais je ne pense pas qu’un footballeur puisse rivaliser avec ce qu’a fait Messi. Et je n’aurais pas changé d’avis même si, dimanche, Leo n’avait pas remporté la Coupe du Monde. Ce titre est juste la cerise sur le gâteau d’une incroyable carrière ! »