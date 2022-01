Manchester United aimerait connaître son futur entraineur le plus tôt possible

Cet automne, le nom de Mauricio Pochettino a été associé à Manchester United. Après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjær, les Reds Devils se sont fortement intéressés à l’entraîneur du PSG. Ce dernier n’était pas contre non plus retrouver la Premier League, et dès la mi-saison. Mais face à la fermeté des dirigeants Rouge & Bleu, United a décidé de confier son équipe à Ralf Rangnick. L’entraîneur allemand a signé un contrat de signer avec une option de deux ans en tant que conseiller.

Manchester United est donc toujours à la recherche de son entraîneur à partir de la saison 2022-2023. Et selon les informations du Manchester Evening News, les dirigeants mancuniens aimeraient connaître leur futur coach le plus tôt possible. Dans cette optique, deux noms reviennent avec instance. Celui de l’entraîneur du PSG donc – qui n’aurait pas été contre partir dès la mi-saison selon le MEN – et Erik ten Hag (Ajax).